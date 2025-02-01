Adana\'da Uyuşturucu Satıcıları Tutuklandı

Adana'da, uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde uyuşturucu satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, mahalle arasında uyuşturucu satan Murat Ö. (54) ve Ethem A'yı (38) suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin yanında bulunan süpürge sapının içine gizlenmiş 17,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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