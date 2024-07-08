Adana'da Uyuşturucu Satıcısı 19 Yıl Hapis Cezası Aldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 19 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Onur Mahallesi'nde gece saatlerinde otomobilinde kağıda sardığı uyuşturucuyu bisiklet ile yanına gelen 2 kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak Ş.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ş.Ö. tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.