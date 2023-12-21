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Adana'da Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira para cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Adana\'da Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası
21.12.2023 - 10:23,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Zeytinli Mahallesi'ndeki evinde, otomobille yanına gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık S.T. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı S.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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