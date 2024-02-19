Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı

Adana\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı

Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Bağlar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri Binali K'nin kimliğini kontrol etmek istedi. Kaçmaya başlayan Binali K, kovalamaca sonucunda yakalandı. Hükümlünün üzerinde 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi ve cezaevine gönderildi.

19.02.2024 09:59  Güncelleme: 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Bağlar Polis Merkezi Amirliğinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri Binali K'nin (47) kimliğini kontrol etmek istedi.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan Binali K, kovalamaca sonucunda yakalandı.

"Uyuşturucu ticareti" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Bağlar, Adana, Güvenlik, Cezaevi, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:59:53. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement