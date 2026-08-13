Adana\'da Vidanjör Yangını, 2 Motosikleti Sardı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde vidanjörde çıkan ve 2 motosiklete sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tellidere Mahallesi 72067 Sokak'ta Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait vidanjör henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangın sokakta bulunan 2 motosiklete de sıçradı. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında vidanjör ve 2 motosiklet kullanılamaz hale gelirken, sokaktaki bazı evlerde de hasar oluştu.