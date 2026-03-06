Adana\'da Yangın: Kadın Çocuk Alma Kriziyle İddiaya Göre Yangın Çıkardı

ADANA'da aparmanda, inşaat işçisi Muhammet Figen'in (23), Mehmet Güzel (40) ile 1,5 yaşındaki bebeğini kurtardığı yangına ilişkin R.G. isimli kadın gözaltına alındı. Boşandığı eşinin 4 aylık bebeğini alıp götürmesi nedeniyle yangını çıkardığı iddia edilen ve ifadesinde "Canım sıkıldı iki çakmakla yatak odasını yaktım. İşin buraya geleceğini hesap etmedim" diyen R.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede 2 Mart'ta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın 13'üncü katındaki dairede yaşayan Mehmet Güzel ve 1,5 yaşındaki bebeği Muhammet Alparslan mahsur kaldı. Yan apartmana eşya taşımak için getirilen yük asansörü binaya yaklaştırıldı. Yakındaki bir inşaatta çalışan Muhammet Figen, yük asansörüne binerek 13'üncü kata çıktı. Figen, Mehmet Güzel ve bebeğini asansörle indirerek mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

'CANIM SIKILDI, YATAK ODASINI YAKTIM'

Yapılan araştırmada, yangını 10'uncu kattaki dairede oturan kiracı R.G.'nin çıkardığı iddia edildi. Gözaltına alınan R.G., ifadesinde "Canım sıkıldı iki çakmakla yatak odasını yaktım. İşin buraya geleceğini hesap etmedim" dedi. R.G., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yangında evleri ve eşyaları zarar gören apartman sakinleri, R.G.'nin boşandığı eşinin 4 aylık bebeğini alıp götürmesi nedeniyle sinir krizi geçirip yangına neden olduğunu iddia ederek ayrıca suç duyurusunda bulundu.