Adana'da Yangında Anne ve Bebek Hayatını Kaybetti, Baba Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Yangında Anne ve Bebek Hayatını Kaybetti, Baba Yaralandı

Adana\'da Yangında Anne ve Bebek Hayatını Kaybetti, Baba Yaralandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında, anne ve 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Baba ise yaralı olarak kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Anne ve bebek, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba ise tedavi altına alındı.

18.06.2024 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da apartmanın ikinci katındaki yangında anne ve bebek hayatını kaybetti, baba yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda, üç katlı apartmanın ikinci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Ekipler yangını diğer katlara sıçramadan söndürürken, C.B. yaralı olarak kurtarıldı.

Evi kontrol eden ekipler, anne Meryem El Makrum ve 1 yaşındaki oğlu Memet Emin B'nin öldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba C.B'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Sarıçam, Bebek, Adana, Baba, Acil Durum, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Yangında Anne ve Bebek Hayatını Kaybetti, Baba Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:10 Bomba iddia Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami’de dünyaevine girdi Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi
07:39 Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı
21:55 Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8’den 3,5’e çıkardı Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8'den 3,5'e çıkardı
20:43 On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu
18:09 CHP’li Yazgan’dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz CHP'li Yazgan'dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz
07:39 Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti
00:46 Kanlar içinde yerde kaldı Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi Kanlar içinde yerde kaldı! Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi
00:42 Dünya medyasının 2024 karnesi ortaya çıktı Haber içerikleri duyarsızların sayısını artırıyor Dünya medyasının 2024 karnesi ortaya çıktı! Haber içerikleri duyarsızların sayısını artırıyor
23:52 Avcılar’da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı Avcılar'da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
23:48 Fransa, Avusturya’yı 1-0 mağlup etti Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti
23:45 Meksika’da belediye başkanı otoyolda öldürüldü Meksika'da belediye başkanı otoyolda öldürüldü
23:03 Herkes onu konuşuyor Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu
22:37 Salih Özcan’dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun Salih Özcan'dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun
22:25 Sarıyer’de yangın paniği 9 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı Sarıyer'de yangın paniği! 9 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 08:36:44. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Yangında Anne ve Bebek Hayatını Kaybetti, Baba Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement