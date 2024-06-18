Adana'da Yangında Anne ve Bebek Hayatını Kaybetti, Baba Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Yangında Anne ve Bebek Hayatını Kaybetti, Baba Yaralandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında, Fas uyruklu anne ve 1 yaşındaki bebeği hayatını kaybetti. Baba ise yaralandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, tahminlere göre yangının sigara nedeniyle çıkmış olabileceği düşünülüyor. Anne ve bebeğin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

18.06.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında anne ve bebeği hayatını kaybetti, baba yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi TOKİ Konutları'nda, üç katlı blokun ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

İkamete giren ekipler, Fas uyruklu Meryem El Makrum ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Barış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralanan baba Cumali Barış ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve bebeğin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Barış, morgun önünde gazetecilere, gece yarısına kadar eşiyle oturduğunu söyledi.

Yangının uyuduğu sırada çıktığını belirten Barış, şöyle konuştu:

"Eşim, 'Ailesiyle görüntülü görüşme yapmak için oturacağını' söyledi, çocuk da yanındaydı. Saat 24.00 gibi uyudum. Olayın kaçta olduğunun farkında değilim. Bir baktım evin salonu yanıyor. Dumandan etkilendik. Kendimi dışarıya zor attım, dumandan hiçbirini göremedim. Yangının neden çıktığı belli değil. Tahminim sigara çünkü eşim sigara kullanıyordu. Berbat hissediyorum."

Otopsi sonrası anne ve oğlunun cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Sarıçam, Otopsi, Bebek, Adana, Baba, Fas, Güvenlik, Acil Durum, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Yangında Anne ve Bebek Hayatını Kaybetti, Baba Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:28 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın
13:13 Tuzla’da yangın Alevlerin sardığı fabrikada patlama sesleri duyuldu Tuzla'da yangın! Alevlerin sardığı fabrikada patlama sesleri duyuldu
12:13 Adalar’da “Azmanbüs“ eylemi hız kesmiyor İmamoğlu’na “İnadından vazgeç“ çağrısı yaptılar Adalar'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar
11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
11:04 Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı
14:26 Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund’da taraftara üçlü çektirdi Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
13:54 Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi
12:19 Komşuda yangın faciası Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Komşuda yangın faciası! Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
11:54 Husumetlilerinin evini böyle bastılar Genç adam kanlar içinde kaldı Husumetlilerinin evini böyle bastılar! Genç adam kanlar içinde kaldı
11:48 Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak
11:44 Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga! Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor
11:16 Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
10:57 Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 14:49:01. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Yangında Anne ve Bebek Hayatını Kaybetti, Baba Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement