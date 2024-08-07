Adana'da yapılan asayiş uygulamalarında 46 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da yapılan asayiş uygulamalarında 46 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında 46 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı. Denetimlerde ayrıca uyuşturucu, çalıntı araç ve diğer suç unsurları da ele geçirildi.

07.08.2024 09:56
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında 46 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta asayiş uygulamaları yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız olan 28 tabanca, 15 tüfek, 3 kurusıkı tabanca ile 1317 fişek, 362,09 gram uyuşturucu, 10 kök Hint keneviri, 352 uyuşturucu hap, 13 bin boş makaron, 6 elektronik sigara, sinyal kesici cihaz, hassas terazi ve 6 çalıntı araç ele geçirildi. Kontrollerde, 56 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 1 milyon 141 bin 798 lira ceza kesildi.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 247 kişiyi de yakaladı.

Yabancı uyruklu kişilerin de sorgulandığı uygulamalarda aranan 4 kişi gözaltına alındı, 6 kişi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Uygulamalarda dilencilik yapan 27 kişiye de para cezası kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da yapılan asayiş uygulamalarında 46 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

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