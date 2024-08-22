Adana'da yapılan operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da yapılan operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana\'da yapılan operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'da polis, operasyon düzenlediği evde metal dedektörü ile arama yaparak 7 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 73 mermi ele geçirdi. Evde ayrıca 2 çelik yelek bulundu. Tutuklanan şüpheli, silahları kendini korumak için bulundurduğunu söyledi.

22.08.2024 12:28
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ADANA'da polis, operasyon düzenlediği evin bahçesinde metal dedektörü ile arama yaptı. Dedektörün tepki verdiği noktayı kazan polis, 7 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 73 mermi ele geçirdi. Evdeki minderlerin altında 2 çelik yelek bulunurken, kendini husumetlilerinden koruduğunu söyleyen Halil K. (33), tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Çok sayıda ekip, Halil K.'nin evine operasyon düzenledi. Evin bahçesinde metal dedektörü ile arama yapan polis, yakın zamanda kazılmış olduğu görülen toprağı fark etti. Dedektörün tepki vermesiyle kazılan bölgeden 7 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 73 mermi ele geçirildi. Evde yapılan aramada minderlerin altına gizlenmiş 2 çelik yelek ile kurusıkı tabanca bulundu. Operasyonda Halil K. ile evdeki Ozan B. ve Ramazan U., gözaltına alındı.

'ÇOK HASMIM VAR'

Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelilerden Halil K., sorgusunda, "Çok sayıda hasmım var. Silahları ve çelik yeleği kendimi onlardan korumak için bulunduruyorum" dedi. Diğer şüpheliler de silahlarla bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil K. tutuklandı, Ozan B. ve Ramazan U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen silahlar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Adana,

Kaynak: DHA

Operasyon, 3-sayfa, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da yapılan operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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