Adana'da Yaya Geçidinde Trafik Kazası

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna 2 otomobilin art arda çarpması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Rovva Hammud (44) ve oğlu Emirhan Hammud'a (6) önce Ali K. yönetimindeki 51 ACU 019 plakalı otomobil, ardından Resul Can K. idaresindeki 01 AI 6775 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerin olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Rova Hammud ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine, ağır yaralanan oğlu Emirhan Hammud da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralı anne ve oğlunun, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından iki sürücü gözaltına alındı.

Anne ve oğluna iki aracın çarpması ve havaya savrulmaları, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.