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Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde - Son Dakika
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Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde

Adana\'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 22.05 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 50.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.23 oy aldı. Adana'daki sandıkların yüzde 61.8'i açıldı.

31.03.2024 22:10  Güncelleme: 22:11
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 22.05 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 50.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.23 oy aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 61.8'i açıldı.

Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 50.53'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.23'ünü aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde - Son Dakika
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