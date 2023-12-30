Adana\'da Yılbaşı Öncesi Ekonomik Sıkıntılar Konuşuldu

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'da yılbaşı öncesinde vatandaşlarla ekonomik sıkıntılarını konuştu. Şevkin'in ziyaret ettiği tavukçu Fahri Demir, "Şu anda zam yaptılar. Bir daha yaparlar mı yapmazlar mı onu da bilmiyorum. 20-30 liralık tavuk isteyenler var. Bir şey de diyemiyoruz. Alan da yok. 10 liraya tavuk alıyorlar" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın Seyhan ilçesinde vatandaşlarla yılbaşı öncesinde ekonomiye ilişkin konuştu. Şevkin, yılbaşı alışverişi hareketliliğinin olmadığını belirtti.

Şevkin, Adana'nın Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde bulunan bir tavukçuyu ziyaret etti. Şevkin'in "Tavuk fiyatları nasıl" sorusuna, tavukçu Fahri Demir, "Şu anda zam yaptılar. Bir daha yaparlar mı yapmazlar mı onu da bilmiyorum. 20-30 liralık tavuk isteyenler var. Bir şey de diyemiyoruz. Alan da yok. 10 liraya tavuk alıyorlar" diye yanıt verdi.

Demir, tartıda 10 liralık tavuğu tartarak gösterdi. Demir, "Maaşa zam gelmesin ki diğer şeylere de zam yapmasınlar. Gelip de zam yaparsa onlara da zam yaparsa hiçbir anlamı kalmaz. İnsan daha çok mağdur kalır" dedi.

Şevkin, bakkal Ali Hallaçeli'ye "Yılbaşı öncesi ben müşteri göremiyorum" dedi. Bakkal Ali Hallaçeli, "Marketlerden dolayı. Mahalle bakkalı bitti. Biz burada noter gibiyiz. Her şeyi biliyoruz. Kimin burada fakir olduğunu, kimin ne yaptığını. Gün geliyor para bile almıyoruz" diye konuştu.