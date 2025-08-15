Adana'da otoyolda baltalı tehdit! O anlar kameralarda - Son Dakika
Adana'da otoyolda baltalı tehdit! O anlar kameralarda

15.08.2025 18:10
Adana'da bir TIR şoförü ile kamyonet sürücüsü arasındaki yol verme anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Kamyonetteki yolcu, TIR sürücüsüne baltayla tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'da otoyolda TIR şoförü ile yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartışan kamyonetteki yolcu, araçtan inip, balta sallayarak tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana'da Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Organize Sanayi Bölgesi mevkinde seyir halindeki TIR ile kamyonet sürücüsü, yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.

TRAFİĞİN ORTASINDA BALTALI TEHDİR

Akan trafikte kamyonetteki sürücü ile yanındaki kişi araçtan inip, TIR sürücüsüne tepki gösterdi. Kamyonetteki yolcu konumundaki kişi, elindeki baltayı sallayıp, TIR sürücüsüne tehditler savurdu.

O ANLAR KAMERALARDA

Bu sırada otoyolda metrelerce kuyruk oluştu. Taraflar, tartışmanın ardından bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Atalay k:
    İnşallah ehliyetin alınır az gelişmis kafalı 3 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    NE KADAR CAHİL YARATIKLAR VAR... 2 0 Yanıtla
  • Tekin Karakoç:
    böyle kendini kabadayı sanan çok dengesiz var trafikte 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
