Adana'da Yörük-Kültürü Sergisi

Adana Olgunlaşma Enstitüsünce " Söğüt'ten Çukurova'ya Gönül Köprüsü" sergisi düzenlendi.
Çukurova'daki Yörük-Türkmen kültürünün tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Hoca Ahmet Yesevi Otağı'nda gerçekleştirilen sergide, enstitüde hazırlanan yöresel kıyafetler ve motifler yer aldı.
Sergiyi gezen davetliler, ürünleri inceledi.
Küratör Gökçen Tuştaş, AA muhabirine, kültürel mirasın zenginliğini ve çeşitliliğini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.
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