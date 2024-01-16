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Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nın müteahhitleri yargılanıyor - Son Dakika
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Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nın müteahhitleri yargılanıyor

Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Sami Bey Apartmanı'nın müteahhitleri Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada müştekiler, depremde yakınlarını kaybettiklerini belirterek sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Sanıkların avukatı ise suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana\'daki Sami Bey Apartmanı\'nın müteahhitleri yargılanıyor
16.01.2024 - 18:57,  Güncelleme: 18:58
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Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında firari müteahhitler Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik'in yargılanmasına başlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Beyanı alınan müşteki G.K, yaklaşık 1 ay önce arkadaşı M.Ç. ile görüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Arkadaşım M.Ç. bana, depremden 3 gün sonra sanık Abdullah Aybaba'nın damadı Y.Ü'nün Adana'da olduğunu ve kendisiyle görüştüğünü söyledi. M.Ç. ayrıca Y.Ü'ye kayınpederi Abdullah Aybaba'nın nerede olduğunu sorduğunda bir süre İstanbul'da kaldığını ardından Tayland'a gittiğini söylemiş. Ben inşaat mühendisi olarak aynı zamanda müteahhitlik yapmaktayım. Sami Bey Apartmanı'nından daire satın alma aşamasında babamla birlikte Abdullah Aybaba'nın yanına gitmiştik. Bu bina 16 katlı olmasına rağmen Abdullah Aybaba bana 'yeğenim bir defa inşaatta 10. kata kadar çıktım sonraki katlara nefesim yetmedi' şeklinde bir söz söylemişti. Bu beyana göre Abdullah Aybaba kendi yaptığı inşaatta müteahhit olarak işçilerin kontrolünü düzenli yapmadığı gibi 10. kattan sonrasına da hiç çıkmamıştır."

Beyanı alınan müşteki Ü.Ü. depremde yıkılan Sami Bey Apartmanı'nda eşi, oğlu, torunu ve gelinini kaybettiğini anlattı.

Müşteki Ü.Ü, "Ben de binanın 6. katında kalmaktaydım. Deprem sırasında eşim K.Ü. yan odada kalıyordu. Sarsıntıyı hisseder hissetmez yatağın yanına uzanarak hayat üçgeni oluşturmaya çalıştım. Deprem olduktan yaklaşık 2,5 saat sonra enkazdan çıkarıldım. Başta bu mahkemede yargılanan firari iki sanık olmak üzere sorumlulardan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer müştekiler de firari sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirerek, cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklar Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik'in avukatı ise müvekkilleri hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesi talebini iletti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıklar hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine, sanık Abdullah Aybaba'nın yurt dışına çıkış yapıp yapmadığı, yaptıysa hangi tarihte nereden çıkış yaptığına dair bilgi almak için Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazı yazılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Sami Bey Apartmanı'nın müteahhitleri Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik hakkında Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nın müteahhitleri yargılanıyor - Son Dakika


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