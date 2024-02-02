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Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan göreve başladı - Son Dakika
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Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan göreve başladı

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan göreve başladı

Adana Emniyet Müdürlüğü görevini Doğan İnci'den devralan Ahmet Hakan Arıkan, karşılama töreninde yaptığı açıklamada, bayrağı daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti. İnci ise bayrak yarışı olduğunu vurgulayarak, Arıkan'a başarılar diledi.

02.02.2024 10:57
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Adana Emniyet Müdürü olarak atanan Ahmet Hakan Arıkan, görevi Doğan İnci'den devraldı.

Arıkan, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde eski İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve amirler tarafından karşılandı.

Karşılama töreninin ardından Arıkan, gazetecilere, bayrağı bir adım daha öteye taşımak için çalışacaklarını belirterek, "Doğan ağabey bizim büyüğümüzdür, kıdemlimizdir. Uzun süredir kendisiyle görüşüyorum, görüşmelerimiz devam edecek." dedi.

Doğan İnci de bunun bir bayrak yarışı olduğunu anlatarak, çıtayı daha yukarı çıkarmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Adana'da bulunduğu sürede vatandaşların huzuru için her türlü fedakarlığı yaptıklarını aktaran İnci, "Bugün burada bir bayrak değişimi yapıyoruz ve bayrağı Hakan kardeşimize devrediyorum. İnanıyorum ki o da huzur şehri Adana'yı daim eyleyecektir. Kendileri de büyük gayretleriyle daha önceki tecrübeleriyle burada hizmetlerini devam ettirecektir. Kendilerine başarılar diliyorum. Adanalı hemşehrilerimden de helallik isterim. Allah'a ısmarladık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan göreve başladı - Son Dakika
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