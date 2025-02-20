Adana, Fas'tan Gelen Turizm Acentalarına Ev Sahipliği Yaptı

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(ADANA)- Fas'tan Adana'yı gezmeye gelen 25 turizm acentasının yetkilisiyle görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Misafirlerimiz Adana kebabını ve diğer müthiş lezzetlerimizi tattı. En önemlisi onlara Adana'nın sıcak misafirperverliğini hissettirdik. Adana'yı turizmde hak ettiği yere getirmeye kararlıyız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın daha fazla turist çeken bir şehir olması için şehrin doğal, kültürel, tarihi ve gastronomik zenginliklerini tanıtmaya devam ediyor.

Fas'tan gelen 25 turizm acentası yetkilisiyle bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, "Adana'mız sadece ülkemizin değil, dünyanın eşsiz şehirlerinden biridir. Adana'nın güzelliklerini tanımak için kentimize Fas'tan gelen 25 turizm acentası yetkilisine, tarihi mekanlarımızı, müzelerimizi gezdirdik. Misafirlerimiz Adana kebabını ve diğer müthiş lezzetlerimizi tattı. En önemlisi onlara Adana'nın sıcak misafirperverliğini hissettirdik. Adana'yı turizmde hak ettiği yere getirmeye kararlıyız" diye konuştu.