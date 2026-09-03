Adana Feke'de ağaç keserken devrilen ağacın altında kalan Murat Üstün hayatını kaybetti
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Karacauşağı Mahallesi'nde kesim sahasında çalışan Murat Üstün'ün üzerine kestiği ağaç düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Üstün'ün hayatını kaybettiğini belirledi ve cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Karacauşağı Mahallesi'ndeki kesim sahasında çalışan Murat Üstün'ün üzerine kestiği ağaç düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Üstün'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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