Adana, Hatay ve Mersin\'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi

Güncel

Adana, Hatay ve Mersin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da, Yüreğir Kaymakamlığı ile Halk Eğitim Merkezleri işbirliğinde " "Emekçi Kadınlar" sergisi açıldı.

Ebru sanatının yanı sıra el işi ürünlerin yer aldığı serginin açılışında konuşan Kaymakam Mehmet Aksu, "Ülkemizde kadına verilen değerin artacağı, kadınlarımızın olumsuz durumlarla anılmayacağı bir gelecek diliyorum." dedi.

Hatay

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte kadınların hayatın her alanında büyük başarılara imza attıklarını söyledi.

Kadınların depremlerin ardından önemli görevler üstlendiğini aktaran Masatlı, "Asırların afeti olan 6 Şubat depremleri gibi bir acı tecrübeyi maalesef hep birlikte yaşadık. Maddi ve manevi kayıplarımızı ifade etmede tüm lügatlar çaresiz kalıyor. Acılarımız ne kadar büyük olsa da hayat bizler için devam ediyor. Yeniden ayağa kalkabilmemiz ve şehrimizin yeniden güçlenmesinde kadınlarımızın rolü her yönüyle önemlidir." diye konuştu.

Programa, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İl Jandarma Komutanı Ömer Ersever, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Masatlı ve beraberindeki protokol, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde sivil toplum kuruluşlarınca kurulan stantları ziyaret etti.

Belen ilçesinde de Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz kadınlara karanfil vererek Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Mersin

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hamile kadınlar, sağlık çalışanlarıyla birlikte egzersiz yaptı.

Hastanenin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, fizyoterapist eşliğinde pilates ve egzersiz hareketleri yaptı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Pınar Avcı, gazetecilere, gebe okulunun kadınlara önemli destekler sağladığını söyledi.

Yapılan eğitimlerle hamileleri daha rahat bir doğum sürecine hazırladıklarını belirten Avcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenledikleri etkinlikten katılımcıların mutlu olduğunu kaydetti.

Etkinliğin ardından katılanlara çiçek verildi.

Anamur ilçesinde de polis ekipleri KADES uygulaması ve kadın haklarına ilişkin bilgi verdi.