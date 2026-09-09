Adana Karaisalı'da çıkan orman yangını havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor
Adana'nın Karaisalı ilçesinde Çorlu Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve söndürme helikopterleri, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çorlu Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopterleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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