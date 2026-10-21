Adana Kozan'da ağaç keserken altında kalan kişi ağır yaralı Adana'ya sevk edildi

Adana Kozan'da ağaç keserken altında kalan kişi ağır yaralı Adana'ya sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde ağaç keserken üzerine devrilen ağacın altında kalan kişi ağır yaralandı. İlk müdahalesi Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan kişi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Dilekkaya Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Özdoğan'ın üzerine kestiği ağaç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdoğan, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Özdoğan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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