Adana Kozan'da ağaç keserken altında kalan kişi ağır yaralı Adana'ya sevk edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Dilekkaya Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Özdoğan'ın üzerine kestiği ağaç devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdoğan, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Özdoğan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.