Adana Kozan'da elektrikli bisiklete çarpan otomobil sürücüsü kaçtı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana Kozan'da elektrikli bisiklete çarpan otomobil sürücüsü kaçtı, 2 kişi yaralandı

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Adana Kozan\'da elektrikli bisiklete çarpan otomobil sürücüsü kaçtı, 2 kişi yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde saat 21.00 sıralarında elektrikli bisiklete çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı, kazada bisikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, polis kaçan sürücüyü arıyor.

ADANA'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Burak G. (19) ve arkasında bulunan Batuhan G. yaralandı. Otomobil sürücüsünün durmayarak kaçtığı kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. Burak G.'nin kullandığı elektrikli bisiklete, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil çarptı. Devrilen elektrikli bisikletin sürücü Burak G. ile arkasında bulunan Batuhan G. yola savruldu. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından durmayarak kaçtı. Bu anlar, bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polise ekipleri sevk edildi. Yaralanan Burak G. ve beraberindeki Batuhan G., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için harekete geçen polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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