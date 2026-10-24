Adana Kozan'da kadın cinayetine karşı dövizlerle protesto yapıldı - Son Dakika
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Adana Kozan'da kadın cinayetine karşı dövizlerle protesto yapıldı

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Adana Kozan'da Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda toplanan grup, 21 Ekim'de pompalı tüfekle öldürülen kadın için dövizlerle şiddeti protesto etti. Grup adına konuşan Yağmur Yıldız, Kozan'ın kadın cinayetleriyle değil, kadınların güvenle yaşadığı bir ilçe olarak anılmasını istedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, kadın cinayetleri protesto edildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, ellerinde dövizlerle, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Yağmur Yıldız, Kozan'da 21 Ekim'de Sevda Dinler'in piknik yaptığı sırada komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğünü hatırlattı.

Dinler'in ölümünün tüm Türkiye'nin ortak acısı olduğunu belirten Yıldız, "İlçemiz Kozan'ın böyle acı bir kadın cinayetiyle Türkiye gündeminde yer almasından derin üzüntü duyuyoruz. Kozan'ın kadın cinayetleriyle değil, kadınların özgürce, güven ve huzur içinde yaşayabileceği bir ilçe olarak anılmasını istiyoruz." dedi.

Yıldız, şiddetin karşılıksız kalmaması gerektiğini ifade etti.

Kozan ilçesi Dağılcak Mesire Alanı'nda 21 Ekim'de kız kardeşi ve bir arkadaşıyla piknik yapan Sevda Dinler, yanına gelen G.F'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan G.F. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
Muhsin YazıcıoğluGüncelKozanAdanaKadınSon Dakika

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