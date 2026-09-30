Adana Kozan'da kaza sonrası ölen 17 yaşındaki lise öğrencisi okulunda anıldı - Son Dakika
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Adana Kozan'da kaza sonrası ölen 17 yaşındaki lise öğrencisi okulunda anıldı

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Adana Kozan'da 28 Eylül'de otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki lise öğrencisi sürücüsü, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetti. Yusuf Baysal Anadolu Lisesi'ndeki anma etkinliğinde öğretmen ve öğrenciler boş sırasına fotoğraf koyup çiçek bıraktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Selçuk Kelebekli'nin boş kalan okul sırasına çiçek bırakıldı.

Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta, 28 Eylül'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Yusuf Baysal Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Selçuk Kelebekli (17) için okulunda anma programı düzenlendi.

Öğretmen ve öğrenciler Kelebekli'nin boş kalan sırasına fotoğrafını koyup çiçek bıraktı.

Okul müdürü Hüseyin Şimşek, anma programında, öğrencilerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Kelebekli'nin derslerinde başarılı ve çevresine karşı saygılı biri olduğunu anlatan Şimşek, "Onun hatırasını yaşatmak sizlerin ve bizlerin görevi. Elimizden geldiğince arkadaşımızın hatıralarına sahip çıkmaya çalışacağız." dedi.

Kelebekli'nin eski öğretmenlerinden Okan Arık ise kazayı görüp olay yerine gittiğini ve daha önce derslerine girdiği öğrencisini yerde yaralı halde gördüğünü dile getirdi.

Eski öğrencisinin okumak için kırsal bölgeden okula geldiğini anlatan Arık, şöyle konuştu:

"Annesi, 'Hocam bu çocuk hayvanları çok seviyor. Ablası okudu ve doktor oldu. Kendisi biraz köye ve hayvancılığa hevesli. Onu okumaya teşvik et.' diyordu. Onun vefatı nedeniyle üç gündür kendimi toparlayamadım. Daha önce de bir öğrencimiz kazada hayatını kaybetti. Bir daha böyle olaylarda kardeşlerimizin hayatlarını kaybetmelerini istemiyoruz."

Öğrencilerden Eren Özten ise kazada kaybettiği arkadaşını hep iyi hatırlayacağını ve onun anılarını yaşatmaya çalışacağını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bayer ve İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın da katıldığı anma etkinliğinde Kelebekli için dua edildi.

Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta 28 Eylül'de Ahmet Ö. idaresindeki otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Selçuk Kelebekli, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Kaynak: AA
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