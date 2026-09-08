Adana Kozan\'da orman yangınında 40 ev tahliye edildi, 476 personel müdahale ediyor

40 EV TAHLİYE EDİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde başlayıp, Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormana sıçrayan yangına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz, 14 su tankeri ve çok sayıda araç ile 476 personelin müdahalesi devam ederken, 40 ev tahliye edildi.

DİĞER YANGINLARDA 132 HEKTAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Ayrıca, dün kontrol altına alınan Karaisalı Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mahsurlu Mahallesi yangınları ile bugün kontrol altına alınan Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi'ndeki yangınlarda 132 hektar ormanın zarar gördüğü belirtildi.