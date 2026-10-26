Adana Kozan\'da otomobil motosikletle çarpıştı, savrulan çiftten 2 kişi yaralandı

Adana Kozan'da otomobil motosikletle çarpıştı, savrulan çiftten 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde H.K. yönetimindeki 01 D 0788 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Z.A.K. (30) idaresindeki 01 AFJ 861 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Z.A.K. ile arkasında bulunan eşi Ş.K. (29) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobille çarpışan motosikletteki çiftin havada savrulup yere düşmesi ve yaralı sürücünün ayağa kalkıp yerde hareketsiz kalan eşine yardım etmeye çalışması yer aldı.
Kaynak: AA
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