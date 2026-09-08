Adana Kozan'dan başlayan orman yangını İmamoğlu ve Aladağ'a ilerledi; iki köy boşaltıldı
Kozan'da başlayıp Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormana sıçrayan yangın, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine ilerledi. Tedbir amacıyla İmamoğlu'na bağlı Musulu köyü ile Aladağ'a bağlı Dailer köyü boşaltılırken ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.
YANGIN İKİ İLÇEYE İLERLEDİ; EVLER BOŞATILDI
Adana'nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde başlayıp, Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormana sıçrayan yangın, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine ilerledi. Yangın nedeniyle İmamoğlu ilçesi Musulu köyü ile Aladağ ilçesi Dailer köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışması devam ediyor.
Uğur SELÇUK/ADANA,
Kaynak: DHA
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