Adana Kozan\'dan başlayan orman yangını İmamoğlu ve Aladağ\'a ilerledi; iki köy boşaltıldı

YANGIN İKİ İLÇEYE İLERLEDİ; EVLER BOŞATILDI

Adana'nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde başlayıp, Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormana sıçrayan yangın, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine ilerledi. Yangın nedeniyle İmamoğlu ilçesi Musulu köyü ile Aladağ ilçesi Dailer köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışması devam ediyor.

Uğur SELÇUK/ADANA,