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Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda 684 bin lira ödül dağıtılacak - Son Dakika
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Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda 684 bin lira ödül dağıtılacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda 684 bin lira ödül dağıtılacağını açıkladı. Maraton, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü anısına düzenlenecek ve 'Koşa Koşa Yarınlara' sloganıyla gerçekleştirilecek.

05.01.2024 - 16:20,
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ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda 684 bin lira ödül dağıtılacağını söyledi.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü anısına 'Koşa Koşa Yarınlara' sloganı ile gerçekleştirilecek olan 14'üncü Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu 7 Ocak Pazar günü yapılacak. Koşu öncesi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Karalar, 14'üncü Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Maratonu'nun kentin tanıtımında önemli rol oynadığını söyledi.

Karalar, koşuda toplamda 684 bin lira ödül dağıtılacağını belirterek, Son 10 yılda futbolda, basketbolda ve kültür sanatta Adana'yı dönüştürdük. Bizler kültüre sanata ve etkinliklere çok farklı bakıyoruz. Kültür ve sanat etkinliklerimiz olmazsa olmazlarımızdır. Adana olumsuzluklarıyla tanınan bir kentti. Bir kent düşünün ki hem tarih kenti, hem kültür kenti, hem sanat kenti, hem sanayi hem tarım kenti, olağanüstü sıcak kanlı insanlara sahip olacak ama Adana'nın olumsuzlukları konuşulacak. Bunları görmezden gelmek olmaz. Biz Adana'nın güzelliklerini göstermekle ilgili çok ciddi çaba gösteriyoruz dedi. (DHA)

Adana Kurtuluş Yarı Maratonu\'nda 684 bin lira ödül dağıtılacak
Kaynak: DHA
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