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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki Camilerde Regaip Kandili Programları Düzenlendi - Son Dakika
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki Camilerde Regaip Kandili Programları Düzenlendi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde kandil programı gerçekleştirildi. Mersin'de Muğdat Camisi'nde, Hatay'da Kaptanpaşa Camisi'nde ve Osmaniye'de Bülbül Camii'nde de kandil programları düzenlendi. Programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunması, vaazlar ve dualar yer aldı. Vatandaşlara cami çıkışında ikramlarda bulunuldu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye\'deki Camilerde Regaip Kandili Programları Düzenlendi
11.01.2024 - 20:41,  Güncelleme: 20:43
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Mersin

Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Camiye gelen vatandaşlar, vaazın ardından yatsı namazını kıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası da dua edildi.

-Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kaptanpaşa Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.

Camiye gelen vatandaşlar, vaazların ardından yatsı namazı kıldı.

Vatandaşlara cami çıkışında ikramda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Bülbül Camii'nde Regaip Kandili münasebetiyle kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından kandille ilgili vaaz verildi.

Mevlid-i Şerif'in ardından dua edildi. Cami çıkışında ise vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Kaynak: AA
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