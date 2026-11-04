Adana Milletvekili Bulut, gazetecilere istenen 18 yıl 11 ay 15 gün hapsi eleştirdi - Son Dakika
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Adana Milletvekili Bulut, gazetecilere istenen 18 yıl 11 ay 15 gün hapsi eleştirdi

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Adana Milletvekili Bulut, gazetecilere istenen 18 yıl 11 ay 15 gün hapsi eleştirdi
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YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, tutuklu gazeteciler Şaban Sevinç için 18 yıl 11 ay 15 gün, Mustafa Balcı için 10 yıl 10 aya kadar hapis istenmesini eleştirdi. Bulut, bu cezaların ifade özgürlüğünü ve toplumun haber alma hakkını tehdit ettiğini söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Ellerinde yalnızca kalem tutan gazeteciler Şaban Sevinç için 18 yıl, 11 ay, 15 gün; Mustafa Balcı için ise 10 yıl, 10 aya kadar hapis cezası isteniyor. Bir gazeteciye neredeyse 19 yıl, diğerine 11 yıla yakın hapis cezası istemek, hangi vicdanla, hangi adalet anlayışıyla açıklanabilir? Bu cezalar yalnızca iki gazetecinin değil, ifade özgürlüğünün ve toplumun haber alma hakkının da üzerinde bir tehdittir" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fon soruşturması kapsamında tutuklu gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin, şunları kaydetti:

"El insaf, el vicdan. Ellerinde yalnızca kalem tutan gazeteciler Şaban Sevinç için 18 yıl, 11 ay, 15 gün; Mustafa Balcı için ise 10 yıl, 10 aya kadar hapis cezası isteniyor. Bir gazeteciye neredeyse 19 yıl, diğerine 11 yıla yakın hapis cezası istemek, hangi vicdanla, hangi adalet anlayışıyla açıklanabilir? Bir ömrü cezaevinde tüketmeye yetecek bu cezalar, gazetecilik faaliyetiyle nasıl orantılı olabilir? Kalemin bedeli bu kadar ağır, gazeteciliğin karşılığı bu kadar acımasız olamaz. Gazetecilik suç değildir. Eleştirmek, sorgulamak ve haber yapmak suç değildir. Bu cezalar yalnızca iki gazetecinin değil, ifade özgürlüğünün ve toplumun haber alma hakkının da üzerinde bir tehdittir."

Kaynak: ANKA
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