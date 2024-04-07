Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu\'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla araç yoğunluğu yaşandı

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anadolu Ajansı'nı tebrik etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Töre, AA'nın ana vatanın sesini duyurmak amacıyla kurulduğunu ve dünyanın en saygın ajanslarından biri olduğunu belirtti.