Adana-Pozantı- Ankara Otoyolu'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla araç yoğunluğu oluştu.
Ramazan Bayramı tatilini bulundukları şehrin dışında veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlardan bazıları kendi araçlarıyla, bazıları da otobüslerle yola çıktı.
Tatilin ilk gününden itibaren vatandaşların yola çıkmaya başlamasıyla Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı.
Karayolları ve Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.
Otoyoldaki araç yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla araç yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
TFF 3. Lig'in 27. haftasında Aliağaspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başkanlığında 2024 Yılı Nisan Ayı Meclisi toplandı. Meclis üyeleriyle bir araya gelen Mandalinci, Bodrum'un kalkınması için iş birliği ve ortak akılla çalışacaklarını belirtti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Töre, AA'nın ana vatanın sesini duyurmak amacıyla kurulduğunu ve dünyanın en saygın ajanslarından biri olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?