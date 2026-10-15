Adana Pozantı'da yaşlıları dolandırdığı iddia edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Adana Pozantı'da yaşlıları dolandırdığı iddia edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

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Adana Pozantı'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 2 zanlı, yaşlıları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Gaziantep ve Şanlıurfa'da yakalanan zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı; para ve ziynet eşyaları mağdurlara teslim edildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaşlıları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede yaşlıların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 180 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek teknik takip yapan ekipler, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaşlı kişilerin para ve ziynet eşyalarını aldıkları tespit edilen 2 şüpheliyi Gaziantep ve Şanlıurfa'da yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen para ve ziynet eşyaları mağdurlara teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana Pozantı'da yaşlıları dolandırdığı iddia edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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