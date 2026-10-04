Adana Saimbeyli\'de yerin 7,99 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

Adana Saimbeyli'de yerin 7,99 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merkez üssü Adana Saimbeyli olan 4.8 büyüklüğündeki deprem saat 14.19'da meydana geldi. AFAD'a göre yerin 7,99 kilometre derinliğindeki sarsıntının kısa süreli tedirginliğe neden olduğu belirtildi.
ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 14.19'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının, kısa süreli tedirginliğe neden olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?