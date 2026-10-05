Özgül Koca, Adana'da 3'üncü kattan düşerek ölen eşi için konuştu: Kaçacak bir insan değildi - Son Dakika
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Özgül Koca, Adana'da 3'üncü kattan düşerek ölen eşi için konuştu: Kaçacak bir insan değildi

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Sarıçam'da 2 Ekim gecesi sevgilisinin evine kadının eski eşi gelince pencereye çıktığı ve düştüğü iddia edilen 42 yaşındaki Özhan Öztürk'ün eşi Özgül Koca, olayın aydınlatılmasını istedi. Tutuklu 2 şüphelinin cezalandırılmasını bekleyen Koca, eşinin aşağı atıldığını düşündüğünü söyledi.

Adana'da sevgilisi S.K.'nin evinde pencereden düşerek hayatını kaybeden Özhan Öztürk'ün (42) boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Özgül Koca (39), tutuklanan 2 şüphelinin gereken cezayı almalarını istedi. S.K.'nin eski eşi M.A.Ç.'den kaçtığı sırada dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen Özhan Öztürk'ün kaçacak bir insan olmadığını söyleyen Özgül Koca, "Yetkililerden bu olayın netleşmesini ve kocamın katillerinin gün yüzüne çıkmasını istiyorum" dedi.

Olay, 2 Ekim gecesi Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Özhan Öztürk, sevgilisi S.K.'nin evine gittikten kısa süre sonra adrese kadının eski kocası M.A.Ç. de geldi. M.A.Ç.'ye kapıyı açmayan S.K., gitmesini istedi. Bu sırada M.A.Ç. ile karşılaşmak istemeyen Özhan Öztürk, panikle 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresine çıktı. İddiaya göre; dengesini kaybeden Öztürk, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başının üzerine düştüğü belirlenen Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Öztürk'ün cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Özhan Öztürk'ün sevgilisi S.K. ile kadının eski kocası M.A.Ç.'yi gözaltına aldı. S.K. ve M.A.Ç., emniyetteki ifadelerinde; Öztürk'ün kendisinin düştüğünü öne sürdü. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

BİZİ BIRAKMIYORDU

Özhan Öztürk'ün boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği, 2 çocuğunun annesi Özgül Koca, S.K.'nin eşini uzun yıllardır rahatsız ettiğini öne sürerek, "Eşim 9 yıl önce bu kadınla görüşüyordu. Biz resmi nikahlı evliyken küçük bir hata yapmıştı. Ancak kadın, sonrasında eşimi sürekli rahatsız etmeye başladı ve benden boşanmasını istedi. O dönem beni arayarak tehdit ediyordu. Takıntılı bir şekilde eşimin peşine düşmüştü. Eşimle birlikte olduğunu söyleyerek çevremdeki tüm arkadaşlarımı, dostlarımı arıyordu. Kendileriyle yüzleştim. Eşim de kadının kendisini sürekli rahatsız ettiğini söyledi. Bunun üzerine kadın, bir süre bizi bıraktı. Uzun zaman sonra S.K., M.A.Ç. ile evlendi. Daha sonra çocuğuyla birlikte benim dükkanımın önünden geçerek bize gözdağı vermeye başladı. Eşime, 'Bu kadın artık bizim yakamızdan düşsün' dedim. O da bir daha görüşmeyeceğini söyledi. Ancak kadın sürekli kocamı arayıp, bize musallat oldu ve iletişime geçmeye çalıştı. O kadar çok rahatsız etti ki eşime, 'Sen de onu seviyorsan, git onunla birlikte ol' dedim. Bizi bırakmıyordu. Bu olay nedeniyle birkaç kez eşimle aramız bozuldu ancak daha sonra onu affettim" dedi.

KOCAMI ATTIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM

Olay günü yaşananları anlatan Koca, "Eşim, 'Arkadaşlarımla okeye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Kadın daha sonra eşimi arayıp, 'Çocuğum rahatsız, gel birlikte hastaneye götürelim' demiş. Eşim de onun evine gitmiş. Eski kocası kapıyı çalmış. İçeri girdiğinde benim kocam korkmuş ve aşağı atlamış. Polise verdikleri ifade bu yönde. Benim kocamın hiçbir şeyden korkusu yoktu. Olayı duyduğumuzda şok olduk. Kocam pencereden atlayacak bir adam değildi. Bu kişilerin kocamı alıp, aşağı sırtüstü attıklarını düşünüyorum. Çünkü kafasını yere vurmuş. Aşağıda da birilerinin beklediğini düşünüyorum. Kadın, sürekli eşime, 'Eşinden boşan, bana gel' diyordu. Eşim beni çok sevdiği için asla bırakmadı. Ben ondan ayrılmak istedim ancak bu olaylar nedeniyle ayrılmadı. Kadın, eşimi takıntı haline getirmişti. Belki başka bir planı vardı ama eşim öldürüldü. Benim eşim birinden korkup, kaçacak bir adam değildi. Yetkililerden bu olayın netleşmesini ve kocamın katillerinin gün yüzüne çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

EŞİM BİR HATA YAPMIŞ OLABİLİR

Sanal medyada kendilerine yönelik eleştiriler olduğunu belirten Koca, "Yalan yanlış yorumlarda bulunuyorlar. Eşim bir hata yapmış olabilir, evine giderek hata yaptı. Fakat duygu sömürüsü yaparak eşimi eve çağırdı. Kocam hata yapabilir, erkektir. Ben onun her zaman arkasındayım. Kocamı çok seviyordum, çok iyi bir insandı" dedi.

Kaynak: DHA
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