Adana Sarıçam'da tarlada erkek cesedi bulundu; kimliği belirlenemedi
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir tarlada erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesede ait kimlik belgesi bulamadı. Ceset, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tarlada erkek cesedi bulundu.
Orhangazi Mahallesi'ndeki bir tarlada erkek cesedi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede cesede ait kimlik belgesi bulamadı.
İncelemelerin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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