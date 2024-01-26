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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte doktor yaka kartı ile yakalanan C.S. - Son Dakika
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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte doktor yaka kartı ile yakalanan C.S.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte doktor yaka kartı ile yakalanan C.S., güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. C.S., yaka kartını hastanede görevli bir doktorun verdiğini, bu nedenle mağdur olduğunu söyledi. Sahte yaka kartıyla hastanede dolaşan C.S., polis tarafından gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sahte doktor yaka kartı ile yakalanan C.S.
26.01.2024 - 17:31,
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ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte doktor yaka kartı ile yakalanan C.S.?nin, görevliler tarafından götürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. C.S., yaka kartını hastanede görevli bir doktorun verdiğini, bu nedenle mağdur olduğunu söyledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki güvenlik görevlisi, kantinde alışveriş yapan C.S. isimli kadının, üzerinde 'asistan doktor' ibaresi bulunan yaka kartından şüphelendi. Kadına hangi bölümde görevli olduğunu soran güvenlik görevlisi, çelişkili yanıt alınca durumu hastane polisine bildirdi. Polisin yaptığı kontrolde yaka kartının sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan kadın, polis merkezine götürüldü.

RAHAT HAREKET EDEBİLMEK İÇİN KULLANMIŞ

İfadesinde, hastanede rahat hareket edebilmek için yaka kartını taktığını itiraf eden C.S., 'Haftada 3 gün hastanede fizik tedavi görüyorum. Yaka kartını bir kırtasiyeden çıkarttırdım. Asansör ve kantinde bulunduğum zamanlarda bu kartı kullanıyordum. Herhangi bir hasta muayene etmedim, hasta odası ya da muayenehaneye girmedim' dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sahte yaka kartı ile hastanede gezen C.S.?nin, görevliler tarafından götürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, C.S.?nin hastane koridorunda cep telefonu ile konuştuğu anlar yer aldı. C.S., yaka kartını hastanede görevli bir doktorun verdiğini, bu nedenle mağdur olduğunu öne sürdü. (DHA)

Kaynak: DHA
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