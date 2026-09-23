Adana Seyhan'da 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan sanık müebbet, 16 yıl hapis aldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tabancayla ateş ederek 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, müebbet ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cesur A. (28) ile müşteki Emine B. (42) ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, babasına ait evin satışı konusunda vekalet sahibi Emine B. ile tartışma yaşadığını belirtti.

Cesur A'nın, 18 Temmuz 2023'te Emine B'nin Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evine gittiğini anlatan savcı, burada çıkan kavgada sanığın tabancayla ateş ettiği İlker Yıldırım'ı (45) öldürdüğünü, Emine B'yi ise ağır yaraladığını ifade etti.

Savcı, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ise 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık Cesur A. ise müşteki Emine B'nin, babasını dolandırdığını öne sürdü.

Olayla ilgisinin bulunmadığını iddia eden Cesur A, "Emine B'nin yaşadığı eve gitmedim, İlker Yıldırım'ı da tanımıyorum. Aramızda herhangi bir husumet yoktur. Maktulü ben öldürmedim. Emine B. uyuşturucu kullanıcısıdır. İddiaları kesinlikle asılsızdır. Suçlamaları kabul etmiyorum." beyanında bulundu.

Emine B. ise evine gelen sanığın, "Sen, bana ve babama yanlış yaptın" dedikten sonra tabancayla ateş ettiğini savundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ise 16 yıl hapis cezasına çarptırdığı Cesur A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde İlker Yıldırım'ı öldürdüğü, Emine B'yi ağır yaraladığı iddiasıyla aranan Cesur A, saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanmıştı. Tutuklanan sanık hakkında dava açılmıştı.