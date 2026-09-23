Adana Seyhan'da 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan sanık müebbet, 16 yıl hapis aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Seyhan'da 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan sanık müebbet, 16 yıl hapis aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Seyhan'da 18 Temmuz 2023'te tabancayla 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet ve 16 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tabancayla ateş ederek 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, müebbet ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cesur A. (28) ile müşteki Emine B. (42) ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, babasına ait evin satışı konusunda vekalet sahibi Emine B. ile tartışma yaşadığını belirtti.

Cesur A'nın, 18 Temmuz 2023'te Emine B'nin Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evine gittiğini anlatan savcı, burada çıkan kavgada sanığın tabancayla ateş ettiği İlker Yıldırım'ı (45) öldürdüğünü, Emine B'yi ise ağır yaraladığını ifade etti.

Savcı, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ise 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık Cesur A. ise müşteki Emine B'nin, babasını dolandırdığını öne sürdü.

Olayla ilgisinin bulunmadığını iddia eden Cesur A, "Emine B'nin yaşadığı eve gitmedim, İlker Yıldırım'ı da tanımıyorum. Aramızda herhangi bir husumet yoktur. Maktulü ben öldürmedim. Emine B. uyuşturucu kullanıcısıdır. İddiaları kesinlikle asılsızdır. Suçlamaları kabul etmiyorum." beyanında bulundu.

Emine B. ise evine gelen sanığın, "Sen, bana ve babama yanlış yaptın" dedikten sonra tabancayla ateş ettiğini savundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ise 16 yıl hapis cezasına çarptırdığı Cesur A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde İlker Yıldırım'ı öldürdüğü, Emine B'yi ağır yaraladığı iddiasıyla aranan Cesur A, saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanmıştı. Tutuklanan sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA
3. SayfaMahkemeCinayetGüncelSeyhanAdanaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanayide 80 bin TL fiyat aldı, otomobilini 10 bin TL’ye kendi boyadı Sanayide 80 bin TL fiyat aldı, otomobilini 10 bin TL’ye kendi boyadı
19 yaşındaki Celal Can’ın katil zanlısından pişmanlık savunması: Cahillik ettim 19 yaşındaki Celal Can'ın katil zanlısından pişmanlık savunması: Cahillik ettim!
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü Sabaha kadar başında beklemiş Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü! Sabaha kadar başında beklemiş
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
16:30
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
16:14
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 16:59:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Adana Seyhan'da 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan sanık müebbet, 16 yıl hapis aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement