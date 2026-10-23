Adana Seyhan'da 16 yaşındaki çocuğu tabancayla yaraladığı iddiasıyla zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir çocuğu tabancayla vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük şüpheli tutuklandı.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim'de babasına ait iş yerinde bulunan 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nu tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı A.E'nin (17) İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Amatör kulüpte futbol oynayan Musaoğlu'nun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.