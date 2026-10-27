Adana Seyhan'da kaygan yolda otomobil direğe çarptı, 33 yaşındaki sürücü kurtulamadı - Son Dakika
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Adana Seyhan'da kaygan yolda otomobil direğe çarptı, 33 yaşındaki sürücü kurtulamadı

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Adana Seyhan\'da kaygan yolda otomobil direğe çarptı, 33 yaşındaki sürücü kurtulamadı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde saat 17.30 sıralarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, Öğretmenlar Bulvarı'nda yön levhası direğine çarptı. Ağır yaralanan 33 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ADANA'da Mert Aydın (33), kontrolünü kaybettiği otomobilin yön levhası direğine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Öğretmenlar Bulvarı'nda meydana geldi. Mert Aydın'ın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği 01 TR 002 plakalı otomobil, yön levhası direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan ağır yaralı Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
SeyhanGüncelAdanaSon Dakika

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