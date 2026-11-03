Adana Seyhan'da otelin camlarına pompalı tüfekle ateş açan motosikletli kaçtı - Son Dakika
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Adana Seyhan'da otelin camlarına pompalı tüfekle ateş açan motosikletli kaçtı

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Adana Seyhan\'da otelin camlarına pompalı tüfekle ateş açan motosikletli kaçtı
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Adana Seyhan'da motosikletli bir kişi, Sakarya Mahallesi'ndeki otelin camlarına pompalı tüfekle ateş açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda zanlı kaçarken tüfeğini otelin önüne attı; polis tüfeği incelemeye aldı ve zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, otele pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir otele motosikletli bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda otelin camlarına çok sayıda saçma isabet etti.

Zanlının olay yerinden kaçmasının ardından otel görevlileri durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, şüphelinin kaçarken otelin önüne attığı pompalı tüfeği incelemeye aldı.

Ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
3. SayfaSakaryaGüncelSeyhanPolisAdanaSon Dakika

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