Adana Seyhan'da yola devrilen ağaç trafik polisi ve vatandaş iş birliğiyle kaldırıldı
Adana Seyhan'da Yeşil Bulvar'a devrilen ağaç, trafik polislerinin ve bir vatandaşın ortak çalışmasıyla yoldan kaldırıldı. Vatandaşın testereyle kestiği dallar, polislerin yardımıyla taşınarak yol yeniden ulaşıma açıldı.
ADANA'da yola devrilerek trafiğin aksamasına neden olan ağaç, trafik polisleri ve bir vatandaş tarafından kaldırıldı.
Seyhan ilçesine bağlı Yeşil Bulvar'da bir ağaç yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik polisi ekipleri, kazaya neden olabileceği değerlendirilen ağaç nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada bir vatandaş, yanındaki testereyle ağacın dallarını kesmeye başladı. Trafik polisleri de vatandaşa yardım ederek kesilen dalları yol kenarına taşıdı. Çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: DHA
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