Adana Seyhan'da zorla bagaja konan kişinin 3 yakını gözaltına alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişiyi zorla otomobilin bagajına koyarak götürdükleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kişinin zorla otomobilin bagajına konularak götürüldüğünün ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, borçları nedeniyle bir süredir evine gitmek istemediği öğrenilen N.Y'nin (33) yolda karşılaştığı babası M.Y. (61), kardeşi Ö.Y. (30) ve kuzeni S.Y. (39) tarafından zorla otomobilin bagajına konularak??????? eve götürüldüğünü belirledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

N.Y'nin zanlılardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.