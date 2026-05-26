Adana Valisi Yavuz\'dan emniyet personeline bayram ziyareti

26.05.2026 12:56
Adana Valisi Mustafa Yavuz, kentte görev yapan emniyet personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Vali Yavuz, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Ekiplerle bayramlaşan Yavuz, daha sonra müdürlüğün yenilenen binasını inceledi.

Yavuz, programın ardından gazetecilere, ziyaret ettikleri şehit aileleri, sağlık çalışanları, sevgi evlerinde kalan çocuklar ve huzurevi sakinlerinin bayramını kutladıklarını söyledi.

Vatandaşların güvenliği, huzuru ve sağlığı için tüm birimlerin sahada olduğunu dile getiren Yavuz, "Emniyet ve jandarmamızın 5 bin 458 personeli 9 gün sahada görev başında olacaklar. Yine aynı şekilde karadaki 755 aracımız, 2 helikopterimiz, 35 İHA-SİHA ve dronumuz, 40 zırhlı ekibimiz, Sahil Güvenliğimize ait 6 yüzer unsurumuz bayram süresince görev başında olacaklar." dedi.

Yavuz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin de görevde olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki arkadaşlarımız gerçekten yoğun çağrıyla karşı karşıyalar. Vatandaşlarımızın yaptığı, ilettiği her çağrıyı özenle değerlendirerek ilgili birimlere gönderiyorlar. İlgili birimlerimiz sahada onunla ilgili çalışmalarını yerine getiriyorlar. Bununla birlikte hastanelerimiz ve sağlık teşkilatımız bugün hazır, dün de hazırdı, yarın da görev başında olacaklar. Yine vatandaşlarımızın sağlığı, huzur içerisinde sağlıklı bayram geçirmeleri için görev başında olacaklar."

Seyahate çıkanlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Vali Yavuz, "Adanalı hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum, hayırlı bayramlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Bayramlaşma programına İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel de katıldı.

Kaynak: AA

