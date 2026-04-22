Adana Valisi Yavuz'dan Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok'a Ziyaret

22.04.2026 09:19  Güncelleme: 09:38
Adana Valisi Mustafa Yavuz, Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok'u ziyaret ederek ilçenin potansiyeli, yatırımlar ve sosyal projeler hakkında bilgi aldı. Ortak akıl ve iş birliği vurgusu yapıldı.

(ADANA) - Adana Valisi Mustafa Yavuz, Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok'u ziyaret etti. Ziyarette ilçenin mevcut potansiyeli, devam eden yatırımlar ve sosyal projeler ele alındı.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Adana Valisi Mustafa Yavuz'u ağırladı. Altıok, Adana'nın ve Yumurtalık'ın kalkınmasının ancak ortak akıl ve iş birliğiyle mümkün olacağını belirtti. Bu doğrultuda Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yumurtalık Kaymakamlığı başta olmak üzere üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli diyalog halinde olduklarını ifade eden Altıok, tüm paydaşları aynı masa etrafında buluşturmayı önemsediklerinin altını çizdi.

Altıok, "Yumurtalık'ımızın sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için tüm kurumlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Ortak akılla hareket ederek ilçemizi daha yaşanabilir, daha güçlü bir noktaya taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Adana (Doğu Akdeniz) Ana Konteyner Limanı başta olmak üzere devam eden büyük ölçekli yatırımların, Yumurtalık'ın ekonomik ve lojistik açıdan önemini artırdığına dikkati çeken Altıok, "Yumurtalık, stratejik konumu ve güçlü yatırımlarıyla bölgenin yükselen değeri olmaya devam ediyor. İlçemizi her alanda ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Nazik ziyaretleri için Sayın Valimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eğitim ve toplumsal farkındalık ön planda

Ziyaret kapsamında yalnızca yatırımlar değil, eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri de ön plana çıktı. Yumurtalık İlçe Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen "Kitap Okuma Etkinliği" çerçevesinde gerçekleştirilen "İyileştiren Kütüphane" programına katılan Altıok, Vali Mustafa Yavuz'la birlikte dereceye giren öğrencilere sertifika ve hediyelerini takdim etti. Altıok, eğitimin ve okuma kültürünün yaygınlaştırılmasının toplumun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Altıok ayrıca, Yumurtalık Kaymakamlığı tarafından Barbaros İlköğretim Okulu'nda düzenlenen bağımlılıkla mücadele bilgilendirme toplantısına da katıldı. Toplantıda, özellikle gençleri tehdit eden bağımlılık unsurlarına karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği ifade edildi.

Altıok, "Bağımlılıkla mücadele yalnızca bir kurumun değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Belediye olarak bu konuda üzerimize düşen her görevi yerine getirecek, ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde hareket etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

