Adana ve Kayseri sınırındaki yangınların enerjisi düşürüldü, Antalya\'da müdahale sürüyor

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Adana'nın Karaisalı ilçesi ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesi-Adana'nın Feke ilçesi sınırında orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisinin düşürüldüğünü, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangına ise havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

OGM'den yapılan açıklamada, Karaisalı ile Yahyalı-Feke sınırındaki yangınlarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangına da hava ve kara unsurlarıyla müdahalenin sürdüğü bildirildi.

OGM, açık alanlarda ateş yakılmaması ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması çağrısında bulundu.