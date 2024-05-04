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Adana ve Mersin'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da şehir merkezinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde de bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobilin üzerine apartman terasından güneş enerjisi düştü. Olayda yaralanan olmazken, araç hasar aldı.

Feke ilçesinde ise sağanak sebebiyle Paşalı Mahallesi'ndeki dere taştı. Derenin taşması sonucu çevredeki ekili araziler zarar gördü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kozan ilçesinde de yağış sebebiyle Dağılcak Deresi'nin su seviyesi yükseldi.

Mersin

Mersin'de kuvvetli rüzgar nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahilde dev dalgalar oluştu.

Rüzgarın etkisini gösterdiği sahil şeridi boş kalırken, bazı vatandaşlar oltalarıyla balık tuttu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da teknelerini Çamlıbel Balıkçılar Barınağına sabitledi.

Balıkçı İbrahim Avcı, AA muhabirine, kuvvetli rüzgarın kent genelinde etkili olduğunu söyledi.

Teknelerinin başında nöbet tutuklarını aktaran Avcı, "Fırtına tehlikeli bir duruma gelirse teknelerimizi deniz açığına çıkarıp çapa atacağız. Herkes teknesine sahip çıkmak için teknelerinin başında bekliyor." diye konuştu.

Balıkçı Erol Yavaş da rüzgarın şiddetli olduğunu ifade etti.