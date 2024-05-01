Adapazarı Belediye Başkanı mahalle sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adapazarı Belediye Başkanı mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Adapazarı Belediye Başkanı mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Karadavutlu, Aşırlar ve Nasuhlar mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı ve diğer yetkililer de ziyaretlere katıldı.

01.05.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karadavutlu, Aşırlar ve Nasuhlar mahallelerini ziyaret eden Işıksu, sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Işıksu, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, vatandaşlara gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür etti.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, teşkilat mensupları, muhtarlar ve meclis üyeleri de ziyaretlerde yer aldı.

Ferizli'de 4 mahalleye daha doğal gaz verilecek

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Bakırlı, Kusca, Nalköy ve Ceylandere mahallelerine doğal gaz verilmesi için başlatılan altyapı çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Ata, 4 mahalleye doğal gaz bağlanması için altyapı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Belediyemizin yapması gereken işlerine ekip arkadaşlarımız en yakın zamanda müdahale ediyor. Allah nasip ederse kış sezonu girmeden ev hanımlarının ocaklarını yakmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Kusca Mahallesi sakinleri de altyapı çalışmaları öncesi kurban kesti.

Kaynak: AA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Çağlayan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adapazarı Belediye Başkanı mahalle sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 16:57:33. #1.12#
SON DAKİKA: Adapazarı Belediye Başkanı mahalle sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement