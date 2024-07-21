Adapazarı'da Şarampole Yuvarlanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adapazarı'da Şarampole Yuvarlanan Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun kenarından şarampole yuvarlanan bir kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ahmet Yavuzer, ihtiyaç molası için aracını durdurduktan sonra dengesini kaybederek şarampole düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler, Yavuzer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yol bir süre tek şeritten sağlandı ve araç kuyrukları oluştu. Yavuzer'in tatil yaptıktan sonra İstanbul'a dönmek üzere olduğu öğrenildi.

21.07.2024 22:11
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun kenarından şarampole yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

Adapazarı- Kaynarca D-020 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden 34 LL 7277 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Yavuzer (57), Karadere Mahallesi mevkisinde ihtiyaç molası için aracını durdurdu.

Yol kenarındaki bariyerden atlayarak otluk alana geçen Yavuzer, bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı.

Araçta bulunan eşinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aşağı inen ekipler, yaptıkları kontrolde Yavuzer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yavuzer'in cenazesi, incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince halatlarla yukarı çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı yolda araç kuyruğu oluştu.

Bu arada Yavuzer'in, Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi'ndeki yazlıklarında tatil yaptıktan sonra ikamet ettiği İstanbul'un Üsküdar ilçesine gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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