Adapazarı'nda hafriyat kamyonu trafik ışıklarında 85 yaşındaki bisikletliyi öldürdü

Adapazarı'nda hafriyat kamyonu trafik ışıklarında 85 yaşındaki bisikletliyi öldürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki trafik ışıklarında hafriyat kamyonunun çarptığı 85 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti. Sürücü H.S. hakkında tahkikat başlatıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı 85 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti.
Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi 2. geçitteki trafik ışıklarında, H.S. idaresindeki hafriyat kamyonu, yeşil ışıkta Donatım garajları istikametine döndüğü sırada, aracın ön sağ tarafında duran bisikletli Mustafa Güvey'e (85) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde Güvey'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü H.S. hakkında tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA
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